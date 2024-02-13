Фигуристка Елена Ильиных стала многодетной матерью

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Елена Ильиных стала многодетной матерью. Она сообщила об этом в личном блоге и опубликовала фото с возлюбленным артистом балета Сергеем Полуниным, снятым за день до родов.
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