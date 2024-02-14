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Лефортово

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Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Резиденты технополиса «Москва» освобождаются на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов Сегодня в своем тг-канале столичный мэр Сергей Собянин написал о том, в каком состоянии находится знаковый объект столицы — особая экономическая зона «Технополис «Москва».

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