Собянин: Более 100 компаний стали резидентами ОЭЗ «Технополис Москва»

Резиденты технополиса «Москва» освобождаются на 10 лет от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов Сегодня в своем тг-канале столичный мэр Сергей Собянин написал о том, в каком состоянии находится знаковый объект столицы — особая экономическая зона «Технополис «Москва».