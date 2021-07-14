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Завершено расследование уголовных дел коррупционной направленности

Завершено расследование уголовных дел коррупционной направленности

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу завершено расследование уголовных дел в отношении жительниц Республики Дагестан Нюрии Джанбориевой и Зулейхи Алиевой.

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