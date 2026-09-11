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Тренер «Урала» объяснил поражение от команды 4-го дивизиона в Кубке России

Тренер «Урала» объяснил поражение от команды 4-го дивизиона в Кубке России

Исполняющий обязанности главного тренера «Урала» Дмитрий Смирнов подвел итоги матча четвертого раунда Пути регионов FONBET Кубка России против клуба «Луки-Энергия» (1:2), который выступает во Второй лиге Б (4-й по силе российский дивизион).

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