Закон, порядок, государство

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В Пермском крае полицейские при содействии охотников нашли мужчину, заблудившегося в лесу

В дежурную часть отделения МВД России «Кишертское» поступило сообщение от женщины, о том, что ее знакомый 1961 года рождения заблудился в лесу.

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