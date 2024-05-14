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Помощники и полпреды

Утвержденный список помощников и полпредов Путина.1. Помощники Путина.Владимир МединскийДмитрий МироновНиколай ПатрушевЮрий УшаковАндрей ФурсенкоРуслан ЭдельгериевЛариса БрычеваДмитрий КалимулинДмитрий ШальковАлексей Дюмин2.

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