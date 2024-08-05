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Регионы России

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Местный житель был найден мертвым в доме поселка Лесной на Сахалине

Местный житель был найден мертвым в доме поселка Лесной на Сахалине

Труп местного жителя был обнаружен в поселке Лесной Корсаковского района Сахалинской области. По данным Следственного комитета России по Сахалинской области, на месте происшествия был проведен тщательный осмотр, однако никаких признаков преступления обнаружено не было.

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