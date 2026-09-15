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Журнал «Профиль»

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Доллар и евро больше не будут играть прежней роли в мировой экономике, заявил Орешкин

Доллар и евро больше не будут играть прежней роли в мировой экономике, заявил Орешкин

Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин заявил, что доля доллара и евро в обслуживании внешней торговли России за четыре года упала с 80 до 15%.

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