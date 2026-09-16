30-секундное упражнение, которое помогает решить проблемы с шеей и спиной

Если вы интересуетесь здоровым образом жизни и сидите в соцсетях, то возможно уже видели этот вирусный ролик… На нем симпатичная девушка делает упражнение для шеи и спины и утверждает, что оно на 100% эффективно.
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