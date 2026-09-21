В Челябинске водитель врезался в столб и автобус. Погибла пассажирка

Последствия страшной аварии показала ГАИ. 20 сентября 2026 года в Челябинске произошла трагедия. Около 5:35 утра на улице Куйбышева, возле дома № 2Е, столкнулись автомобиль и автобус.
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