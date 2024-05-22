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США объяснили, почему не могут признать Россию «страной-спонсором терроризма»

США объяснили, почему не могут признать Россию «страной-спонсором терроризма»

Глава Госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса в среду, 22 мая, заявил, что Соединенные Штаты не могут внести Россию в список «стран-спонсоров терроризма», поскольку она таковой не является, – сообщают СМИ.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Да  Вашингтону  ДАЖЕ в  СТРАШНОМ СНЕ  такое  НЕ МОГЛО ПРИСНИТСА , что бы  ОБВИНИТЬ РОССИЮ  в  ТЕРРОРИЗМЕ ,  так как у  РОССИИ  на  США   ,,ДОСЬЕ,,  аж на таких 10 сять- США   ХВАТИТ  с  ЛИХВОЙ  и уж  ЕСТЬ ЧТО ,,СКАЗАТЬ,,  и ,,РАССКАЗАТЬ,, МИРОВОМУ  сообществу ....!!!!
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