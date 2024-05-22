США объяснили, почему не могут признать Россию «страной-спонсором терроризма»

Гарий Щерба

Да Вашингтону ДАЖЕ в СТРАШНОМ СНЕ такое НЕ МОГЛО ПРИСНИТСА , что бы ОБВИНИТЬ РОССИЮ в ТЕРРОРИЗМЕ , так как у РОССИИ на США ,,ДОСЬЕ,, аж на таких 10 сять- США ХВАТИТ с ЛИХВОЙ и уж ЕСТЬ ЧТО ,,СКАЗАТЬ,, и ,,РАССКАЗАТЬ,, МИРОВОМУ сообществу ....!!!!