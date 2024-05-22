США объяснили, почему не могут признать Россию «страной-спонсором терроризма»

Глава Госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса в среду, 22 мая, заявил, что Соединенные Штаты не могут внести Россию в список «стран-спонсоров терроризма», поскольку она таковой не является, – сообщают СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии