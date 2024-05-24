Без подушек, но с полным приводом: отзыв о Lada Niva Travel

Начнем с того, что Niva Travel простой, без излишеств автомобиль. Даже сильно без излишеств. Сегодня производитель, вроде как, уже вернул на него подушки безопасности, но у дилера автомобили с данной опцией отсутствовали.
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