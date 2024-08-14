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Захарова: Россия надеется, что просьба ООН по Курской области не перформанс

Захарова: Россия надеется, что просьба ООН по Курской области не перформанс

В России надеются, что просьба Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) о доступе в Курскую область — не перформанс, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

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