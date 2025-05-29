Россия предлагает новую формулу международной безопасности — Яковенко

Новую архитектуру международной безопасности предлагает миру Российская Федерация. Об этом заявил заместитель гендиректора международной медиагруппы «Россия сегодня», член научного совета при Совбезе РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко 29 мая на международном форуме по вопросам российско-южнокорейских отношений.