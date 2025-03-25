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Русская делегация возвращается из Эр-Рияда после переговоров с США

Русская делегация возвращается из Эр-Рияда после переговоров с США

Русская делегация завершила переговоры с США в Эр-Рияде и вылетела в Россию. Ожидается, что делегация прибудет домой этим вечером, как сообщил сенатор Джабаров.

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