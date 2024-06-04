В соединениях и воинских частях Московского военного округа начался летний период обучения

Основной задачей на летний период обучения генерал-лейтенант Игорь Серицкий определил повышение боевой готовности войск Московского военного округа, повышение боевой выучки, слаженности подразделений и совершенствование системы обучения и подготовки личного состава, проходящего военную службу по призыву и по контракту.