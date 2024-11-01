Cумма штрафа назначенного Google в РФ превышает все мировое богатство

Сумма штрафа в размере 2 ундециллионов рублей (что соответствует числу с 36 нулями), назначенного судом России в отношении компании Google за блокировку аккаунтов российских телеканалов на YouTube, превышает общее мировое богатство .
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