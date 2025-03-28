Режим повышенной готовности ввели в Алтайском крае из-за паводка

Губернатор региона Виктор Томенко напомнил, что ситуация может развиваться стремительно В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности в связи с паводковой обстановкой, чтобы усилить работу всех ответственных служб при любом развитии событий.
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