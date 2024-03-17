Российская разведка точно знала, куда бить ракетами, поэтому прилет по Одессе сегодня днем получился весьма результативным.
Украинский ТГ-канал: Российская разведка точно знала, куда бить ракетами в Одессе
Комментарии
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лл
лина любимцева
Ну так... в Космосе есть не только спутники "от Маска", которые помогают Украине наносить удары по российским позициям, но есть и российские спутники. ТАК ЧТО... Ничто не скроется от наших спутников!!
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16 час.
VG
Vasily Golov
Одесса.Самые уязвимые объекты.Привоз и порт.Нужны симметричные удары.Они по школе и СВО по ночной школе.Ученики дома.Пришла пора уничтожить глазной НИИ. В Ровно и Львове полно пустующих зданий промпредприятий.Радио завод и завод электронных приборов.Огромные площади.
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15 час.
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