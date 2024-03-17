Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Николаева
    С детства надо читать В. Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо». Учителей необходимо защитить от дебилов-р...«За деньги да»: к...
  • ninikooo Митусова
    А мозги человеку для чего даны?! Или у низ на плечах з… ница?!«За деньги да»: к...
  • Nata
    Да и Поволжье было местом проживания российских немцев. В их поселках был порядок, около домов полисадники. Если они ...Семье Кирш вручил...

Украинский ТГ-канал: Российская разведка точно знала, куда бить ракетами в Одессе

Украинский ТГ-канал: Российская разведка точно знала, куда бить ракетами в Одессе

  Российская разведка точно знала, куда бить ракетами, поэтому прилет по Одессе сегодня днем получился весьма результативным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Ну так... в Космосе есть не только спутники &quot;от Маска&quot;, которые помогают Украине наносить удары по российским позициям, но есть и  российские  спутники. ТАК   ЧТО... Ничто не скроется от наших спутников!!
Ответить
16 час.
VG
Vasily Golov
Одесса.Самые уязвимые объекты.Привоз и порт.Нужны симметричные удары.Они по школе и СВО по ночной школе.Ученики дома.Пришла пора уничтожить глазной НИИ. В Ровно и Львове полно пустующих зданий промпредприятий.Радио завод и завод электронных приборов.Огромные площади.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх