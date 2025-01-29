Жительница Алтая получила компенсацию за некачественное лечение в больнице

Состояние женщины только ухудшилось после нахождения в стационаре В Алтайском крае судебные приставы помогли жительнице Троицкого района получить компенсацию морального вреда за некачественное оказание медицинских услуг, сообщает региональная ФССП.
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