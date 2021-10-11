Бумеранг для Санду: Кишинев митингует, Гагаузия блокирует дороги

Только новостиПолитикаБумеранг для Санду: Кишинев митингует, Гагаузия блокирует дороги Один из самых массовых за последнее время митингов удалось собрать молдавской оппозиции в Кишиневе.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVladimir LioubimcevУ меня троюродная сестра живет в Кишиневе, по отцу она молдаванка. ЖЕЛАЮ ВСЕГО ХОРОШЕГО МОЛДОВЕ и молдованам. Они очень трудолюбивые, хорошие люди.абрам вербинРазные. Главный цыган СССР -волонтир - активно выступал за изгнание русских из молдавии.СКСергей Ковалевмогут здоровые силы Молдавии оседлать эту волну?Комментировать
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