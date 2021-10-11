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Бумеранг для Санду: Кишинев митингует, Гагаузия блокирует дороги

Бумеранг для Санду: Кишинев митингует, Гагаузия блокирует дороги

Один из самых массовых за последнее время митингов удалось собрать молдавской оппозиции в Кишиневе.

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Vladimir Lioubimcev
У меня троюродная сестра живет в Кишиневе, по отцу она молдаванка. ЖЕЛАЮ ВСЕГО ХОРОШЕГО МОЛДОВЕ и молдованам. Они очень трудолюбивые, хорошие люди.
абрам вербин
Разные. Главный цыган СССР -волонтир - активно выступал за изгнание русских из молдавии.
Сергей Ковалев
могут здоровые силы Молдавии оседлать эту волну?

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