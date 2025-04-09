В КНР призвали Зеленского молить Москву о пощаде: главное за сутки

МОСКВА, 9 апреля, ФедералПресс. В Китае Владимира Зеленского призвали обратиться к России с просьбой о помиловании, в Штатах начали действовать повышенные пошлины на импорт, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа в очередной раз «окрысилась» на Россию.