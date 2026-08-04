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Ферран о кепке Make Spain Great Again: «Я надел ее, чтобы повеселиться с друзьями, с семьей. Не разбираюсь в политике»

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ферран Торрес рассказал, почему надел кепку с надписью Make Spain Great Again («Сделаем Испанию снова великой») после победы на чемпионате мира-2026.

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