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Царьград

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Верховный суд пересмотрит дело москвича против банка "Русский стандарт"

Верховный суд пересмотрит дело москвича против банка "Русский стандарт"

Верховный Суд РФ отменил решения по делу москвича против банка "Русский стандарт" о незаконной обработке персональных данных.

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