Белоусов поздравил российских военных с освобождением Красногоровки

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Красногоровка в ДНР, сообщило Министерство обороны России.
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