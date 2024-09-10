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Политика как она есть

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Белоусов поздравил российских военных с освобождением Красногоровки

Белоусов поздравил российских военных с освобождением Красногоровки

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Красногоровка в ДНР, сообщило Министерство обороны России.

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