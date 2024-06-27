В Госдепе США подтвердили смерть американского дипломата в Киеве

Атташе посольства США умер в Киеве по естественным причинам.РИА Новости сообщили, что официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер на брифинге прокомментировал появившуюся в СМИ информацию «Можем подтвердить смерть американского госслужащего, который подотчетен главе посольства в Киеве.