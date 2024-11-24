Более 10 бесплатных секций открыли в спортивной школе в Лыткарине

Спортивная школа Лыткарина стала центром активной жизни для детей и подростков. Сейчас здесь работает 10 бесплатных секций, включая плавание, баскетбол, футбол, гимнастику, бокс и спортивное ориентирование.
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