Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев признал наличие проблем в обороне команды и рассказал о состоянии полузащитника Дугласа Аугусто перед матчем с «Балтикой» в 12-м туре РПЛ.
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