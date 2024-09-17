Общественный деятель Ковалев: молодежи после рождения детей нужно давать жилье

Призыв депутатов Госдумы к россиянкам рожать в 18-19 лет – это только очередной лозунг, за которым нет никаких конкретных мер по улучшению демографической ситуации, считает общественный деятель Андрей Ковалев.
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