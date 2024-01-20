Собянин рассказал о строительстве станций Троицкой линии метро

Станции будущей Троицкой линии московского метро находятся в разной степени готовности. Об этом в субботу в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что на некоторых из них уже идет архитектурная отделка.
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