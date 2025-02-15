Трамп заявил, что американская пресса пытается поссорить его с Маском

REUTERS/Brandon Bell/Pool via REUTERS/File Photo Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что американская пресса пытается поссорить его с главой ведомства по повышению эффективности правительства США (DOGE) Илоном Маском.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии