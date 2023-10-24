Не обманешь, не заработаешь: как клиентов «разводят» в шиномонтажах

Начнем с чисто технических ляпов. Простейшая, казалось бы, операция – поддомкрачивание машины. Многие шиномонтажники, особенно при наличии большой очереди к ним, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы демонтировать оба колеса сразу.