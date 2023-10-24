5колесо
НовостиГараж
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

5колесо

69 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Акулов
    Никак  не  можем  найти *национальную  идею  *...А  она  проста  : работать  везде  надо  качественно.«Со шведской стал...
  • Александр Пелимский
    бог ты мой.... два идиота обсуждают - чей унитаз лучше...«Со шведской стал...
  • Денис Замилов
    А еще он в 4 раза дороже изначально о чем писали в начале статьи и экологичность даже хуже чем у бензинового авто есл...Сравнили стоимост...

Не обманешь, не заработаешь: как клиентов «разводят» в шиномонтажах

Не обманешь, не заработаешь: как клиентов «разводят» в шиномонтажах

Начнем с чисто технических ляпов. Простейшая, казалось бы, операция – поддомкрачивание машины. Многие шиномонтажники, особенно при наличии большой очереди к ним, вывешивают автомобиль, установив домкрат под одну точку порога (как правило, ближе к передку, так как передняя часть обычно тяжелее) и поднимают весь бок машины так, чтобы демонтировать оба колеса сразу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх