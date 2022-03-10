Кэмерон Реддиш пропустит остаток сезона из-за травмы плеча

Форвард «Нью-Йорка» Кэмерон Реддиш пропустит остаток сезона-2021/22 из-за разрыва связок между ключицей и лопаткой, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

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