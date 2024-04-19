Глава Дагестана Меликов прокомментировал инцидент на КПП «Герзель» с задержанием главы МЧС Чечни

О задержании Алихана Цакаева на границе двух регионов стало известно 17 апреля.Глава Дагестана Сергей Меликов отреагировал на ситуацию с задержанием главы МЧС по Чечне генерал-майора Алихана Цакаева на федеральном КПП «Герзель».