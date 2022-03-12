Кузнецов стал 1-й звездой дня в НХЛ

Евгений Кузнецов стал первой звездой дня в НХЛ.  Форвард «Вашингтона» сделал 2-й хет-трик в карьере в НХЛ, трижды поразив ворота «Ванкувера» (4:3 ОТ).

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