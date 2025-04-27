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МИД России поставил под сомнение позицию посла Франции по Украине

МИД России поставил под сомнение позицию посла Франции по Украине

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления посла Франции Николя де Ривьера о перспективах отношений Москвы и Парижа, усомнившись в их соответствии официальной позиции Парижа по вопросам Украины и поддержке санкций против России.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Выгнать на хер посла Франции из России и закрыть посольство. Ибо не хер проигравшей стороне что либо требовать и ставить условия победителям!
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13 час.
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