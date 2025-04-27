МИД России поставил под сомнение позицию посла Франции по Украине

Министерство иностранных дел России прокомментировало заявления посла Франции Николя де Ривьера о перспективах отношений Москвы и Парижа, усомнившись в их соответствии официальной позиции Парижа по вопросам Украины и поддержке санкций против России.
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