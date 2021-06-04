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Картины на миллионы пыталась вынести из музея работница вуза в Екатеринбурге

Картины на миллионы пыталась вынести из музея работница вуза в Екатеринбурге

Похитительницей оказалась руководитель музея при вузе, которая работает там уже 30 лет. Сотрудникам охраны она пояснила, что лишь хотела вернуть полотна художникам, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник среди сотрудников учреждения.

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