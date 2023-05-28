Что монголу хорошо, то русскому не понять

Они до сих пор ведут кочевой образ жизни Если монгол говорит, что едет в город, это значит, что он направляется в Улан-Батор, место, где есть супермаркеты, рестораны, кинотеатры, интернет-кафе, общественный транспорт — все, что нужно для жизни.