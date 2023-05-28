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  • Aleksandr Podgornov
    Смога не помню,а морозы зимой знатные!Что монголу хорош...
  • Андрей Сулимин
    Автор,половина статьи,полная туфта. Ты хоть был в Улан-Баторе ? О каком смоге и о каком угле речь....?  Съездий и пос...Что монголу хорош...
  • александр сальников
    😀Что монголу хорош...

Что монголу хорошо, то русскому не понять

Что монголу хорошо, то русскому не понять

Они до сих пор ведут кочевой образ жизни Если монгол говорит, что едет в город, это значит, что он направляется в Улан-Батор, место, где есть супермаркеты, рестораны, кинотеатры, интернет-кафе, общественный транспорт — все, что нужно для жизни.

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