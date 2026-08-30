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«Резиновая квартира» в Хабаровске: жительница Владивостока прописала более 2000 человек

«Резиновая квартира» в Хабаровске: жительница Владивостока прописала более 2000 человек

  Суд в Хабаровске вынес приговор жительнице Владивостока, организовавшей в своей квартире масштабный центр фиктивной регистрации граждан.

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