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Улучшится здоровье, настроение и жизнь — 5 причин завести собаку

Улучшится здоровье, настроение и жизнь — 5 причин завести собаку

Собаки делают нас лучше — гласит знаменитый рекламный слоган. Так ли это на самом деле? В мире есть много любителей этого вида животных, однако некоторые даже не подозревают, что собаки действительно оказывают на людей положительное влияние.

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