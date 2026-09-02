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Открытки «С рождением внука (внучки)» для поздравления бабушки или дедушки

Открытки «С рождением внука (внучки)» для поздравления бабушки или дедушки

54 милых способа сказать: «Вы стали бабушкой и дедушкой» фото: Midjourney / ParentsРождение внука или внучки всегда событие для бабушки и дедушки.

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