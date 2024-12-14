Приморец выбил стекла в офисе Сбера, поджег здание мэрии и машину МЧС

Неизвестный пытался устроить серию поджогов в городе Большой Камень. Как пишут «Осторожно, новости», в поле зрения злоумышленника попало здание администрации, банкомат и автопарк управления по делам гражданской обороны.
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