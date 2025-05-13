В Петербурге учредили премию имени Александра Невского за вклад в укрепление народного единства

Ее размер составит 50 тысяч рублей Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление об учреждении премии имени Александра Невского, которой будут отмечать заслуги граждан в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга.