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Петербургский дневник

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В Петербурге учредили премию имени Александра Невского за вклад в укрепление народного единства

В Петербурге учредили премию имени Александра Невского за вклад в укрепление народного единства

Ее размер составит 50 тысяч рублей Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление об учреждении премии имени Александра Невского, которой будут отмечать заслуги граждан в укреплении народного единства, сохранении культурного и исторического наследия Санкт-Петербурга.

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