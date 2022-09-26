Вечерняя Москва

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Токио внес в санкционный список еще 21 организацию из России

Токио внес в санкционный список еще 21 организацию из России

Японское правительство внесло в санкционные списки еще 21 организацию из России. Токио ввел запрет на экспорт в Россию продукции, которая может быть связаны с химическим оружием, сообщили в понедельник, 26 сентября, в Министерстве экономики Японии.

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