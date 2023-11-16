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Военное обозрение

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«Мы сохраним очень мощные силы ЦАХАЛ в Газе»: израильский президент высказался о послевоенном устройстве управления анклавом

«Мы сохраним очень мощные силы ЦАХАЛ в Газе»: израильский президент высказался о послевоенном устройстве управления анклавом

Даже после того, как операция ЦАХАЛ (армии обороны Израиля) против ХАМАС будет завершена, Израиль сохранит в секторе Газа масштабное военное присутствие.

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