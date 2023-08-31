Наконец, представители СК РФ прервали своё пятидневное молчание с момента крушения бизнес-джета Embraer 135BJ Legacy 600 с Евгением Пригожиным на борту.
"Рвануло из-под сиденья": Зловещие подробности о заминированном месте в самолёте Пригожина
Комментарии
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лл
лина любимцева
Нужны ОФИЦИАЛЬНЫЕ сведения от следствия. ОНО ВЕДЕТСЯ, или не будут расследовать гибель людей и крушение самолета?!!
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10 час.
Александр Ляшенко
Истерика анонима по кличке "Новости, события, факты", настораживает,в то время,когда вменяемые граждане ждут результатов расследования,это упырь нам выдаёт отсебятину, якобы:"общественность негодует и требует обнародования деталей расследования или хотя бы выдвижения одной из официальных версий."С какой целью,ты падаль ,аноним по кличке "Новости, события, факты", это творишь?!
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7 час.
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