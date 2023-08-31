"Рвануло из-под сиденья": Зловещие подробности о заминированном месте в самолёте Пригожина

Нужны ОФИЦИАЛЬНЫЕ сведения от следствия. ОНО ВЕДЕТСЯ, или не будут расследовать гибель людей и крушение самолета?!!

Александр Ляшенко

Истерика анонима по кличке "Новости, события, факты", настораживает,в то время,когда вменяемые граждане ждут результатов расследования,это упырь нам выдаёт отсебятину, якобы:"общественность негодует и требует обнародования деталей расследования или хотя бы выдвижения одной из официальных версий."С какой целью,ты падаль ,аноним по кличке "Новости, события, факты", это творишь?!