Новости, события, факты

146 721 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Академики РАН ... . Как вам такой расклад: сегодня разумный homo sapiens, зараженный с рождения вирусом исследователя...Академики РАН под...
  • Ольга Кожемякина
    Почему же нельзя?! Все секреты они регулярно, исправно и без проблем передают своим заморским хозяевам. По заграницам...Академики РАН под...
  • Ольга Заварухина
    Ну так надо , чтобы ему прилетела ответочка, надо его поставить на КОЛЕНИ.Сотрудника «Ураль...

"Рвануло из-под сиденья": Зловещие подробности о заминированном месте в самолёте Пригожина

"Рвануло из-под сиденья": Зловещие подробности о заминированном месте в самолёте Пригожина

Наконец, представители СК РФ прервали своё пятидневное молчание с момента крушения бизнес-джета Embraer 135BJ Legacy 600 с Евгением Пригожиным на борту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Нужны ОФИЦИАЛЬНЫЕ сведения от следствия. ОНО ВЕДЕТСЯ, или не будут расследовать гибель людей и крушение самолета?!!
Ответить
10 час.
Александр Ляшенко
Истерика анонима по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, настораживает,в то время,когда вменяемые граждане ждут результатов расследования,это упырь нам выдаёт отсебятину, якобы:&quot;общественность негодует и требует обнародования деталей расследования или хотя бы выдвижения одной из официальных версий.&quot;С какой целью,ты падаль ,аноним по кличке &quot;Новости, события, факты&quot;, это творишь?!
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх