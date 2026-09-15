«Посвящение в танкисты»: морпехи провели боевые стрельбы на полигоне Оймаша

В Мангистау на полигоне «Оймаша» танковые экипажи бригады морской пехоты Регионального командования «Запад» провели штатные стрельбы из боевых машин.
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