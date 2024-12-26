16-летний актер Хадсон Мик скончался после падения из автомобиля

21 декабря из жизни в результате несчастного случая ушел актер Хадсон Мик. В начале августа уходящего года молодому человеку исполнилось 16…21 декабря из жизни в результате несчастного случая ушел актер Хадсон Мик.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии