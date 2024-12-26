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16-летний актер Хадсон Мик скончался после падения из автомобиля

16-летний актер Хадсон Мик скончался после падения из автомобиля

21 декабря из жизни в результате несчастного случая ушел актер Хадсон Мик. В начале августа уходящего года молодому человеку исполнилось 16…21 декабря из жизни в результате несчастного случая ушел актер Хадсон Мик.

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