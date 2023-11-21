В областном центре возведут объекты централизованной системы водоотведения

Всего запланировано построить три участка городского центрального канализационного коллектора в районе Краснинского шоссе протяженностью 536 м, по проспекту Строителей протяженностью 1 713 м и по проспекту Гагарина общей протяженностью 1 744 м.
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