Watch: Anthony Hopkins introduces Guy Ritchie's 'Wife and Dog' thriller

"Wife and Dog," a new film from Guy Ritchie starring Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch and Rosamund Pike, opens in theaters in 2027.
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